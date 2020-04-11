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06:48 11.04.2020

В Ровенской области обследуют врачей на наличие в организме коронавируса

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В Ровенской области с помощью ПЦР-тестов будут обследовать медиков на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Для безопасности врачей и уверенности пациентов в безопасном госпитальном среде областная комиссия ТЭБ и ЧС расширила алгоритм исследования лиц, подлежащих обследованию на коронавирус. В перечень добавили медицинский персонал. Их будут проверять с помощью ПЦР-тестов"- написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Как отмечается, такие обследования будут проходить в три очереди. В частности, у медиков, которые имеют проявления острых респираторных заболеваний, у врачей, которые ближе контактируют с кругом больных COVID-19, у медиков, которые контактировали с медперсоналом, лечачим больных COVID-19 и члены семей врачей, имеющих проявления ОРЗ.

"Значительная часть респираторных инфекций попадает в медучреждение извне. Именно от членов семей, знакомых и друзей медперсонала", - отметил глава ОГА.

Кроме того, по его словам, 10 апреля в Ровенской областной больнице провели 53 быстрых теста для работников реанимации, травматологии и лаборатории, находящиеся на смене. Все результаты - отрицательные. С понедельника продолжат тестировать и остальных.

Теги: #украина #обследование #ровенская_область #врачи
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