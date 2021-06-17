"Госгидрография" обнаружила два новых острова на реке Дунай

Два новых острова со стороны Румынии, образовавшихся в районе 76-78 км Килийского устья реки Дунай, обнаружило государственное учреждение "Госгидрография" в ходе анализа материалов гидрографических работ, данных космической съемки украинского участка Дуная и наблюдений на местности.

Как сообщило ведомство на сайте, вероятная причина их образования - естественное процессы в русле реки, значительно влияющие на формирование рельефа дна Дуная.

"Госгидрография" оповестила о новых участках суши администрацию Государственной пограничной службы Украины, поскольку на данном участке реки проходит украинско-румынская госграница. Данная информация предоставлена также Смешанной украинско-румынской пограничной комиссии для учета при подготовке проектов документов демаркации государственной границы между Украиной и Румынией.

Сотрудники "Госгидрографии" регулярно осуществляют поиск и обследование навигационных опасностей, таких как затопленные объекты, затонувшие суда, характерные природные особенности рельефа морского дна, которые могут представлять угрозу для навигации судов.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий, а также научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.