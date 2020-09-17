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19:49 17.09.2020

"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

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"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

"Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко в видеообращении.

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру. Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "Слуг". Каждый из них в Верховную Раду введен под личные гарантии Зеленского, и за всех он несет свою персональную ответственность", - подчеркнул Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице в Фейбсуке.

Он отметил, что ставить под угрозу "безвиз" - это способствовать возвращению Украины в сферу влияния России.

"И неважно, делает это власть по злому умыслу или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш. Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции со "Слуг", "ОПЗЖ" Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву", - считает Порошенко.

Так, "Евросолидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП.

"Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все, что от меня зависит, чтобы украинцы не страдали из-за собственной власти. Безвиз есть и будет! … А вот кого следует лишить безвиза, так персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - отметил он.

Теги: #безвиз #порошенко #евросолидарность
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