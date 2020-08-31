"Рено Украина" сменила главу правления

Председателем правления АО "Рено Украина", 100%-й "дочки" французской Renault, с 1 сентября назначен Даниэль Филип, до этого возглавлявший в группе Renault маркетинг в Румынии и Молдове, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению НКЦБФР в понедельник, такое решение приняло внеочередное собрание акционеров компании 30 августа в связи с тем, что прежнего главу правления Франсуа Мариотта планируется назначить на другую должность внутри группы.

Мариотт возглавлял правление "Рено Украина" с апреля 2018 года, до этого он занимал должность директора по продажам и маркетингу Dacia (концерн Renault) в Румынии.

Акционеры "Рено Украина" назначили Филипа на должность главы правления до 31 августа 2023 года. В течение последних пяти лет он занимал различные должности в группе Renault в Румынии: менеджера по продажам, директора по работе с клиентами, маркетинг-директора.

АО "Рено Украина" зарегистрирована в 2005 году. На конец 2019 года 100% акций компании принадлежит материнской "Рено САС".

Согласно финотчету в НКЦБФР, в 2019 году чистый доход "Рено Украина" вырос на 33% к 2018 году – до 6 млрд 231 млн грн, чистая прибыль выросла на 21,3% - до 346,3 млн грн.

Бренд Renault – несколько лет подряд лидер украинского рынка легковых и коммерческих автомобилей. По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в первом полугодии 2020 года в легковом сегменте бренд занял 16,78% этого рынка, нарастив продажи на 9,8% к аналогичному периоду 2019 года – до 6,17 тыс. ед. при общем падении рынка на 5,2%.

В коммерческом сегменте марка также лидировала с долей рынка 21,7%, но продажи сократились почти на 27% - до 713 ед.

В 2019 году компания увеличила долю на авторынке до 16,9% по сравнению с 12,7% в 2018 году.