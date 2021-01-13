Экономика

16:50 13.01.2021

Лидер автопродаж в Украине Renault в 2020 немного сократил долю на рынке легковых и коммерческих авто

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Лидер автопродаж в Украине Renault в 2020 немного сократил долю на рынке легковых и коммерческих авто

 

Компания Renault в Украине в 2020 году реализовала 16,39 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году, при этом доля на этом рынке сократилась незначительно – с 17,36% в 2019 году до 17,16% в текущем, сообщила пресс-служба "Рено Украина".

Согласно пресс-релизу, таким образом, Renault в Украине шестой год подряд удерживает лидерство на украинском рынке легковых и коммерческих авто (который в 2020 году сократился на 2,2% к 2019 году – до 97,6 тыс. ед.).

В сегменте легковых авто доля Renault в 2020 году несколько выросла, составив 16,79% против 16,4% в 2019 году (при общем снижении этого рынка на 3,3% до 86 тыс. ед - по данным Auto-Consultsng - ИФ). Кроме того, бренд удерживает лидерство в сегменте корпоративных продаж с долей 27,64% (против 25,9% годом ранее).

В 2020 году на украинском рынке бренд Renault представил новинки: лимитированную серию Ultramarine (Duster, Sandero), новый купе-кроссовер Arkana, вторая фаза Koleos.

Три модели Renault вошли в ТОП-5 самых популярных в Украине: Duster (5619 проданных авто), Logan (3967 авто) и Sandero (3255 авто).

Пресс-служба также информирует, что в минувшем году были открыты два новых дилера в Киеве, а также салон по продажам новых автомобилей в Одессе, и к концу года в Украине насчитывается 37 центров Renault. В текущем году компания планирует продолжить развитие сети.

АО "Рено Украина" зарегистрирована в 2005 году. На конец 2019 года 100% акций компании принадлежит материнской "Рено САС".

Согласно финотчету в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2019 году чистый доход "Рено Украина" возрос на 33% к 2018 году – до 6 млрд 231 млн грн, чистая прибыль выросла на 21,3% - до 346,3 млн грн.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод в рамках начатого проекта по выпуску автомобилей группы Renault начал сборку купе-кроссоверов Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов.

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA сообщил о падении продаж в 2020 году в мире на 21,3%, до 2,950 млн автомобилей в связи с пандемией коронавируса. При этом мировой авторынок сократился на 14,2%.

 

Теги: #renault #украина
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