Экономика

14:43 16.09.2020

ЗАЗ будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

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ЗАЗ будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

 Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в рамках начатого проекта по выпуску автомобилей группы Renault, будет собрать из поставляемых из России машинокомплектов купе-кроссоверы Renault Arkana, презентация которого в Украине состоялась в среду, сообщается в пресс-релизе "Рено Украина".

"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ из машинокомплектов, которые поставляются с московского завода Группы Renault. Весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества Группы Renault", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, рекомендованная цена на новый купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тыс. грн (при условии приобретения по программе "Renault Бонус"). В пресс-релизе уточняется, что по программе “Renault Бонус плюс”, которая сочетает кредит и сервисный контракт на 5 лет, скидка на авто может составить до 45 тыс. грн.

В пресс-релизе отмечается, что Renault Arkana – первая модель на украинском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV.

"Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Производство автомобилей Renault – первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя", - привели агентству "Интерфакс-Украина" комментарий главы правления АО "ЗАЗ" Николая Евдокименко в пресс-службе корпорации "УкрАВТО".

В то же время других подробностей по проекту "УкрАВТО" пока не разглашает.

По оценке экспертов рынка, автомобиль станет сильным "игроком" в ценовой нише 500-800 тыс. гривен.

"Автомобиль позиционируют в C-классе и среди его конкурентов видят все кроссоверы аналогичных размеров, но, в первую очередь, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai", - отмечает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на странице группы в Фейсбук.

Как сообщалось, 10 сентября ЗАЗ официально сообщил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка на своих мощностях в Запорожье.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В частности, в состав группы Renault входит российское АО "АвтоВАЗ", и с января 2017 года Lada является брендом группы.

Теги: #заз #сборка #renault #рено_украина
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