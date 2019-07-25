"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране

Государственный концерн "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ (командно-штабная) для лицензионной сборки в этой стране, сообщил генеральный директор Концерна Павел Букин.

"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом - стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должна их использовать в своих национальных интересах", - цитирует Букина пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

По его словам, несколько лет назад было заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также - по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТО, который входит в состав Укроборонпрома, других предприятих Концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", - рассказал глава концерна.

По его мнению, в нынешних условиях расширение экспортных поставок является единственной возможностью обеспечить инновационное развитие предприятий "Укроборонпрома". "Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство абсолютно новую боевую машину мирового уровня", - отметил гендиректор.

БТР-3КШ является новой машиной в линейке БРТ-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет передаваемую защищенной цифровой связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", входящего в состав Концерна.

Характеристики высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют развивать скорость 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.

"Киевский бронетанковый завод" готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Предприятия Концерна в соответствии с государственным контрактом, заключенным в 2017 году, должны изготовить для потребностей ВСУ другую модификацию бронетранспортера - БТР-3ДА в количестве 20 единиц. Но пока ГП "Киевский бронетанковый завод" не поставляет эти машины из-за отказа Минобороны согласовать расчетно-калькуляционные материалы с учетом повышения цен на затраты по производству.

"Соответствующий государственный контракт заключен по ценам, действительными на апрель 2017 года. В течение 2018 года цены на комплектующие изделия, энергоносители и другие расходы значительно увеличились, что существенно повлияло на стоимость БТР-3ДА. Также в Минобороны не решен вопрос допуска в производство иностранной бронестали. Для урегулирования спорных вопросов с Минобороны ГП КБТО обратилось в суд", - напомнили в "Укроборонпроме".

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