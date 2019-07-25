События

15:09 25.07.2019

"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране

2 мин читать
"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране

Государственный концерн "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ (командно-штабная) для лицензионной сборки в этой стране, сообщил генеральный директор Концерна Павел Букин.

"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом - стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должна их использовать в своих национальных интересах", - цитирует Букина пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

По его словам, несколько лет назад было заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также - по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТО, который входит в состав Укроборонпрома, других предприятих Концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", - рассказал глава концерна.

По его мнению, в нынешних условиях расширение экспортных поставок является единственной возможностью обеспечить инновационное развитие предприятий "Укроборонпрома". "Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство абсолютно новую боевую машину мирового уровня", - отметил гендиректор.

БТР-3КШ является новой машиной в линейке БРТ-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет передаваемую защищенной цифровой связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", входящего в состав Концерна.

Характеристики высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют развивать скорость 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.

"Киевский бронетанковый завод" готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Предприятия Концерна в соответствии с государственным контрактом, заключенным в 2017 году, должны изготовить для потребностей ВСУ другую модификацию бронетранспортера - БТР-3ДА в количестве 20 единиц. Но пока ГП "Киевский бронетанковый завод" не поставляет эти машины из-за отказа Минобороны согласовать расчетно-калькуляционные материалы с учетом повышения цен на затраты по производству.

"Соответствующий государственный контракт заключен по ценам, действительными на апрель 2017 года. В течение 2018 года цены на комплектующие изделия, энергоносители и другие расходы значительно увеличились, что существенно повлияло на стоимость БТР-3ДА. Также в Минобороны не решен вопрос допуска в производство иностранной бронестали. Для урегулирования спорных вопросов с Минобороны ГП КБТО обратилось в суд", - напомнили в "Укроборонпроме".

More

Теги: #укроборонпром #сборка #таиланд #бтр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 23.07.2019
"Укроборонпром" объявил тендер на международный финансовый аудит за 32,5 млн грн

"Укроборонпром" объявил тендер на международный финансовый аудит за 32,5 млн грн

16:18 19.07.2019
Билецкий сообщил ГБР о преступной схеме чиновников "Укроборонпрома" по списанию новых танковых двигателей и других запчастей

Билецкий сообщил ГБР о преступной схеме чиновников "Укроборонпрома" по списанию новых танковых двигателей и других запчастей

12:13 17.07.2019
Гладковского в среду вызывают на допрос в НАБУ

Гладковского в среду вызывают на допрос в НАБУ

16:45 11.07.2019
Международный финансовый аудит "Укроборонпрома" может быть начат уже в сентябре – Абромавичус

Международный финансовый аудит "Укроборонпрома" может быть начат уже в сентябре – Абромавичус

12:35 11.07.2019
Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

16:11 09.07.2019
Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

13:59 09.07.2019
АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

09:42 04.07.2019
При СНБО создадут координационный центр, одной из задач которого будут вопросы реформирования "Укроборонпрома"

При СНБО создадут координационный центр, одной из задач которого будут вопросы реформирования "Укроборонпрома"

14:19 25.06.2019
На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

11:34 24.06.2019
"Укроборонпром" продолжит консультации с претендентами на проведение международного финаудита после решения вопроса о его финансировании - источник

"Укроборонпром" продолжит консультации с претендентами на проведение международного финаудита после решения вопроса о его финансировании - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

В ООС не фиксировали обстрелов украинских позиций на Донбассе с начала суток

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция установила автора видеоролика, в котором фура якобы сбивает тогдашнего кандидата в президенты Зеленского

СБУ и прокуратура выявили незаконный сбыт лесоматериалов чиновниками Лазещинского лесничества в Закарпатской области

Украинцы более всего довольны семьей, детьми и личной жизнью

Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

В Херсонской и Кировоградской областях отравились 26 людей, в том числе 16 детей

МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье

В Запорожской области пропали без вести таксист, везший пассажиров из Бердянска в Токмак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА