NASA запустила онлайн-трансляцию сборки ровера для полета на Марс

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию, на которой показывают сборку марсохода для миссии “Марс-2020”.

Трансляция ведется из стерильной комнаты High Bay 1 в Лаборатории NASA. В помещении установлена веб-камера, которая ведет непрерывную трансляцию всех действий инженеров и технических специалистов, работающих с марсоходом. У пользователей сети есть возможность с понедельника по четверг днем и вечером в чате задать вопросы специалистам.

Старт миссии “Марс-2020” намечен на июль 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в феврале 2021 года. На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции “Кьюриосити”.

В рамках программы планируется оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов, а также изучить геологические процессы на планете и проверить технологии, которые могут быть использованы при возможной высадке людей на планете.

