События

01:29 14.02.2019

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

3 мин читать
НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в среду официально объявило о прекращении функционирования марсохода Opportunity, попавшего в прошлом году в мощнейшую пылевую бурю на Красной планете и не выходившего с тех пор на связь.

"Миссия Opportunity завершена", - заявил помощник главы НАСА по науке Томас Зурбучен на пресс-конференции, на которой присутствовали также руководитель НАСА Джим Брайденстайн и ведущие участники миссии марсохода.

Накануне НАСА предприняло последнюю попытку связаться с марсоходом, которая вновь не принесла результата. Всего было предпринято 800 таких попыток.

Opportunity продолжал успешно функционировать на Красной планете вплоть до лета 2018 года, проехав около 45 км. Последний раз он выходил на связь 10 июня. 12 июня 2018 года марсоход был переведен в режим энергосбережения из-за мощнейшей и длительной пылевой бури, охватившей большую часть кратера Индевор, где он работал. Буря препятствовала поступлению света на его солнечные батареи. Осенью буря стихла, однако марсоход на связь не выходил. По словам ученых, у него могло не хватить энергии для обогрева своих аккумуляторов, которым грозило замерзание в холодной атмосфере Красной планеты. Кроме того, его солнечные батареи могли оказаться под толщей пыли.

К моменту мощной бури марсоход проработал на Марсе 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок в 55 раз. Специалистам удалось установить местоположение марсохода. Его нашли на снимках, сделанных орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity находится на склоне Долины Настойчивости.

Opportunity - второй марсоход из двух, запущенных НАСА в рамках проекта Mars Exploration Rover. Спускаемый аппарат с марсоходом опустился на поверхность Марса 25 января 2004 года в районе кратера Игл на плато Меридиана тремя неделями позже первого марсохода Spirit, который совершил посадку на противоположной стороне Марса. Общая цель миссии - выяснить историю воды на Марсе и ее роль в геологии и климате планеты, в частности, найти и описать различные типы пород и грунта, имеющие следы воздействия воды в прошлом. Они нашли много доказательств того, что Марс был относительно теплым и влажным миром миллиарды лет назад, изменив понимание ученых эволюции планеты и возможности жизни на ней.

Первый марсоход - Spirit ("Спирит") проработал на поверхности Марса до марта 2010 года, проехав 7,73 км вместо запланированных 600 м, что позволило сделать более обширные анализы геологических пород Марса. 1 мая 2009 года он застрял в песчаной дюне. Марсоход продолжали использовать как стационарную платформу. Общение с ним прекратилось 22 марта 2010 года. Попытки восстановить контакт с ровером продолжались до 24 мая 2011 года, когда НАСА объявило, что усилия не принесли результатов.

В настоящее время на Марсе продолжает работать марсоход НАСА третьего поколения - Curiosity, который совершил посадку на планете 6 августа 2012 года. Он не зависит от солнечного света, поскольку использует ядерный генератор. Этот марсоход проработал в течение всей бури на Марсе в прошлом году.

Теги: #марсоход #сша #космос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:37 13.02.2019
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

15:17 13.02.2019
Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

14:20 13.02.2019
Госдолг США впервые превысил $22 трлн

Госдолг США впервые превысил $22 трлн

10:17 13.02.2019
Пауэлл и главы двух ФРБ выразили уверенность в устойчивости роста экономики США

Пауэлл и главы двух ФРБ выразили уверенность в устойчивости роста экономики США

09:36 13.02.2019
Представители МВД Украины, Госдепа, 16 послов и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы "Механизма малых шагов" деоккупации Донбасса – Аваков

Представители МВД Украины, Госдепа, 16 послов и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы "Механизма малых шагов" деоккупации Донбасса – Аваков

07:49 13.02.2019
Председатель КНР встретится в Пекине с торговым представителем и министром финансов США

Председатель КНР встретится в Пекине с торговым представителем и министром финансов США

05:23 13.02.2019
Сенаторы США подготовили резолюцию, исключающую использование Эр-Риядом американских технологий для создания ядерного оружия

Сенаторы США подготовили резолюцию, исключающую использование Эр-Риядом американских технологий для создания ядерного оружия

02:00 13.02.2019
Санкции США сохранятся до полного выполнения РФ Минских договоренностей - зампостпреда США при ООН

Санкции США сохранятся до полного выполнения РФ Минских договоренностей - зампостпреда США при ООН

19:51 12.02.2019
В Польше разделяют опасения США по "Северному потоку-2"

В Польше разделяют опасения США по "Северному потоку-2"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг

В ООН создан Объединенный фонд гумпомощи с потребностью в $162 млн в защиту жителей Донбасса

ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Автоматический обмен информацией госреестров существенно снизит число злоупотреблений

Украинские дипломаты направили в МИД Италии ноту протеста из-за открытия в Вероне т.н. "представительства ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

Харьковская полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил два ДТП и скрылся с места происшествия

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, освободит заложников и военнопленных – И.Геращенко

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Епископа Гедеона из УПЦ (МП) не пустили в Украину из-за проблем с документами

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА