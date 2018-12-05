Дело о банкротстве ЗАЗа инициировала компания "Факторинг Финанс" с суммой требований 3 млн грн

Производство по делу о банкротстве АО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) возбуждено Запорожским хозяйственным судом по заявлению ООО "Факторинг Финанс" (Киев), общая сумма требований кредиторов составляет 3,16 млн грн.

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, причиной возбуждения дела стала невозможность взыскания кредитором задолженности в бесспорном порядке.

Арбитражным управляющим суд назначил Виталия Василика.

Как сообщалось, производство по делу о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом возбуждено 4 декабря.

В пресс-службе корпорации "УкрАВТО" агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что не располагают информацией о компании "Факторинг Финанс".

Зарегистрированное в 2008 году ООО "Факторинг Финанс", по информации на его сайте, имеет лицензии на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставлению гарантий и поручительств, а также на предоставление займа.

Уставный капитал компании – 56,5 млн грн. Совладельцами являются Александр Прищепа (45%), Валентина Власенко (39,3%), Валентина Хамайко (14,5%) и Дмитрий Гусев (1,2%), а конечными бенефициарами – А.Прищепа и В.Власенко.

Ранее в корпорации "УкрАВТО" сообщили, что основными факторами, обусловившими тяжелое положение предприятия, стали резкое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривни долговые обязательства по валютным кредитам.

Крупнейшими кредиторами, по информации корпорации, являются Укрэксимбанк и Проминвестбанк (оба – Киев), однако сумму задолженности в компании не называли.

По данным финансового отчета предприятия за 2017 год, к началу текущего года общая сумма задолженности ЗАЗ составляла 4 млрд 416,7 млн грн. В том числе кредиты банков 1 млрд 775 млн грн (из них кредитная линия в ПИБ с непогашенной частью долга более 1 млрд грн, срок погашения июнь 2022 года, кредитная линия в Укрэксимбанке - непогашенная часть 675,3 млн грн, срок погашения декабрь 2030г).

В корпорации отметили, что переговоры с кредиторами ведутся с 2015 года, были достигнуты некоторые договоренности о реструктуризации задолженности, однако в условиях практически полной остановки производства это не решает проблему погашения общего долга.

"Достигнутые с кредиторами договоренности не решают проблему, а консервируют ее. Для возобновления производства легковых автомобилей, для запуска нового необходимы деньги или партнеры. При этом договором с одним из кредиторов – АО Укрэксимбанк, прямо предусмотрен запрет на привлечение партнеров и инвесторов, создание совместных предприятий, смену направлений деятельности, подписание кредитных договоров и любые другие действия, направленные на привлечение финансирования – до погашения заводом задолженности по кредиту", - цитирует пресс-служба ЗАЗ на своем сайте главу правления Николая Евдокименко.

Как сообщалось, в рамках возбужденного дела о банкротстве ЗАЗ рассчитывает на санацию.

За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, в том числе 85 коммерческих авто и 33 автобуса. Легковые авто не выпускались.

Завод в 2017 году сократил чистый доход на 15% к предыдущему году - до 434,62 млн грн, чистый убыток снизился в 2,1 раза - до 287,75 млн грн.

"УкрАВТО", одна из ведущих компаний автомобильного рынка Украины, зарегистрирована в 1992 году. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В портфеле брендов - легковые автомобили ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN.