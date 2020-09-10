ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", начинает производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка на своих мощностях в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба корпорации в четверг, перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault, на заводе развернута система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

По оценке корпорации, проект станет сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - цитирует пресс-служба управляющего директора Groupe Renault Export (Регион Евразия) Макса Миссану.

По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, локализованная сборка на заводе позволяет оставаться в непосредственной близости от клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили модели автомобилей, которые планируется выпускать, пообещав предоставить все подробности проекта позже.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В частности, в состав группы Renault входит российское АО "АвтоВАЗ", и с января 2017 года Lada является брендом группы.

ЗАЗ – крупнейший автомобилестроительный завод, имеющий мощности для полномасштабного производства автомобилей.

Как сообщалось, в связи с экономической нецелесообразностью и в отсутствие государственных программ стимулирования автомобилестроения ЗАЗ в 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, по производству которых многие годы был лидером в стране.

По данным ассоциации "Укравтопром", за январь-июль 20120 года выпустил только 26 автобусов (за тот же период 2019 года – 40 автобусов и 7 коммерческих авто).

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.