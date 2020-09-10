Экономика

10:49 10.09.2020

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

2 мин читать
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", начинает производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка на своих мощностях в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба корпорации в четверг, перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault, на заводе развернута система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

По оценке корпорации, проект станет сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - цитирует пресс-служба управляющего директора Groupe Renault Export (Регион Евразия) Макса Миссану.

По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, локализованная сборка на заводе позволяет оставаться в непосредственной близости от клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили модели автомобилей, которые планируется выпускать, пообещав предоставить все подробности проекта позже.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В частности, в состав группы Renault входит российское АО "АвтоВАЗ", и с января 2017 года Lada является брендом группы.

ЗАЗ – крупнейший автомобилестроительный завод, имеющий мощности для полномасштабного производства автомобилей.

Как сообщалось, в связи с экономической нецелесообразностью и в отсутствие государственных программ стимулирования автомобилестроения ЗАЗ в 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, по производству которых многие годы был лидером в стране.

По данным ассоциации "Укравтопром", за январь-июль 20120 года выпустил только 26 автобусов (за тот же период 2019 года – 40 автобусов и 7 коммерческих авто).

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.

Теги: #заз #renault
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 31.08.2020
"Рено Украина" сменила главу правления

"Рено Украина" сменила главу правления

09:34 29.05.2020
Renault за три года сократит более 14 тыс. рабочих мест по всему миру

Renault за три года сократит более 14 тыс. рабочих мест по всему миру

15:46 27.05.2020
Renault, Nissan и Mitsubishi разделили ответственность в рамках новой стратегии альянса

Renault, Nissan и Mitsubishi разделили ответственность в рамках новой стратегии альянса

09:45 18.10.2019
Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год

Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год

10:28 24.06.2019
Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

10:17 06.06.2019
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault, возможно из-за позиции французских властей

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault, возможно из-за позиции французских властей

12:48 08.02.2019
Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

18:51 05.12.2018
Дело о банкротстве ЗАЗа инициировала компания "Факторинг Финанс" с суммой требований 3 млн грн

Дело о банкротстве ЗАЗа инициировала компания "Факторинг Финанс" с суммой требований 3 млн грн

14:05 04.12.2018
ЗАЗ рассчитывает на санацию в рамках возбужденного дела о восстановлении платежеспособности

ЗАЗ рассчитывает на санацию в рамках возбужденного дела о восстановлении платежеспособности

11:55 29.11.2018
Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили намерение сохранить альянс

Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили намерение сохранить альянс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

Выплаты по ВВП-варрантам в 2021г. $40 млн и при умеренном росте ВВП до 2040г. потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа

ПОСЛЕДНЕЕ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

Более трети потребителей хочет получать газ и э/э от одного поставщика – исследование АПЭ

Зеленский в ходе посещения Хмельницкой АЭС обсудил возможности финансирования достройки 3-го и 4-го блоков

"Укргидроэнерго" совместно с USAID и Всемирным банком планируют строительство солнечных аккумулирующих мощностей

Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

Выплаты по ВВП-варрантам в 2021г. $40 млн и при умеренном росте ВВП до 2040г. потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа

Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года

Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА