События

20:33 20.07.2020

Пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, пока не выдвигали требований

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Пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, пока не выдвигали требований

Пираты, захватившие в Гвинейском заливе в заложники моряков, в том числе граждан Украины и России, из экипажа танкера "Curacao Trader", пока не выдвинули никаких требований, сообщает МИД РФ.

"В нападении участвовали 8 вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин)", - говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.

Нападение было совершено 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. Оператором танкера является греческая компания "Alison Management Corp", порт приписки - город Монровия (Либерия).

По данным Министерства иностранных дел Украины, в плен были захвачены 6 граждан Украины.

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.

Теги: #гвинейский #залив #пираты
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