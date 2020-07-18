Нападение пиратов у берегов Нигерии: среди захваченных в плен моряков 6 украинцев

Министерство иностранных дел Украины уточнило количество граждан Украины, захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе у берегов Нигерии 17 июля.

"Уточненная информация: захвачены 6 граждан Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

Ранее сообщалось о четырех захваченных в плен украинцах.

Как сообщалось, 17 июля 2020 года пираты напали на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу). В результате нападения были похищены 13 из 19 членов экипажа.

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела