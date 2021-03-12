У берегов Бенина пираты напали на танкер, на борту которого находились украинцы - СМИ

У берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на танкер Davide B, в результате чего в плен попали пятнадцать членов экипажа, сообщил ресурс Splash.

В экипаже судна из 21 человек есть граждане Украины, Румынии и Филиппин. Как отмечается, еще шесть моряков целы и невредимы и остаются на судне. Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, на танкер Davide B, построенный в 2016 году и принадлежащий голландской компании De Poli Shipmanagement, поднялись девять вооруженных людей.

По информации ресурса FleetMon, танкер перевозил химические вещества и совершал коммерческое плавание из Риги, Литвия, в Лагос, Нигерия. Судно находится под флагом Мальты.

В Министерстве иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что проверяют данную информацию.