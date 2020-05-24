События

16:02 24.05.2020

Захваченные пиратами в Гвинейском заливе украинцы освобождены – Кулеба

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Захваченные пиратами в Гвинейском заливе украинцы освобождены – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена семерых граждан Украины, захваченных в Гвинейском заливе 22 марта.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

Теги: #пленные #пираты #кулеба #гвинейский #залив
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