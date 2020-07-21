События

11:11 21.07.2020

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

2 мин читать
Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже занимаются освобождением украинских моряков, захваченных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Среди захваченных моряков шесть граждан Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже установили связь с судовладельцем, оператором судна и занимаются освобождением наших моряков. Дипломаты посольства Украины в Греции также присоединились к этим усилиям, уже провели встречу с представителями компании-оператора судна", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, нападение на это судно произошло на расстоянии более 200 морских миль от берега, когда судно уже заканчивало выход из опасной зоны и сопровождение, которое гарантировало им безопасность, осталось позади.

"С момента захвата членов экипажа пираты на связь не выходили и требований еще не выдвигали, потому все коммуникации ведутся негласно. Сейчас все причастные стороны мобилизуют свои усилия для того, чтобы все-таки освободить наших граждан", - подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что компания-владелец этого корабля уже привлекла группу профессиональных переговорщиков из Великобритании, которые занимаются освобождением людей из пиратского плена, и они уже находятся на пути к Нигерии.

Как сообщалось, 17 июля 2020 года пираты напали на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу). В результате нападения были похищены 13 из 19 членов экипажа, среди них 6 граждан Украины.

Теги: #пираты #моряки #кулеба #освобождение #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 21.07.2020
Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

Кулеба: Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности. в Германию

11:40 21.07.2020
Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом – Кулеба

Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом – Кулеба

11:09 21.07.2020
В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

В условиях пандемии для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

10:30 21.07.2020
Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

Иранская делегация готова на этой неделе прибыть в Украину для ведения переговоров о компенсациях

10:22 21.07.2020
Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

Во Франции в понедельник состоялось считывание "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ – Кулеба

20:33 20.07.2020
Пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, пока не выдвигали требований

Пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, пока не выдвигали требований

04:04 20.07.2020
"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

18:25 18.07.2020
Нападение пиратов у берегов Нигерии: среди захваченных в плен моряков 6 украинцев

Нападение пиратов у берегов Нигерии: среди захваченных в плен моряков 6 украинцев

16:17 18.07.2020
У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

14:06 18.07.2020
США одобрили продажу Украине до 16 катеров Mark VI - Кулеба

США одобрили продажу Украине до 16 катеров Mark VI - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

В Луцк вылетел Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Павлополя двое украинских военнослужащих получили ранения

СБУ просит жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Российские наемники передали Украине еще одно неидентифицированное тело

В Луцк вылетел Аваков

Зеленский: делается все, чтобы ситуация с захватом заложников в Луцке была урегулирована без жертв

Захвативший в Луцке автобус сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой"

Эпидситуация в семи областях превышает критерии для послабления карантина

В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 140 человек –

Количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 7 тыс. – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА