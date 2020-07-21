Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже занимаются освобождением украинских моряков, захваченных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Среди захваченных моряков шесть граждан Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже установили связь с судовладельцем, оператором судна и занимаются освобождением наших моряков. Дипломаты посольства Украины в Греции также присоединились к этим усилиям, уже провели встречу с представителями компании-оператора судна", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, нападение на это судно произошло на расстоянии более 200 морских миль от берега, когда судно уже заканчивало выход из опасной зоны и сопровождение, которое гарантировало им безопасность, осталось позади.

"С момента захвата членов экипажа пираты на связь не выходили и требований еще не выдвигали, потому все коммуникации ведутся негласно. Сейчас все причастные стороны мобилизуют свои усилия для того, чтобы все-таки освободить наших граждан", - подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что компания-владелец этого корабля уже привлекла группу профессиональных переговорщиков из Великобритании, которые занимаются освобождением людей из пиратского плена, и они уже находятся на пути к Нигерии.

Как сообщалось, 17 июля 2020 года пираты напали на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу). В результате нападения были похищены 13 из 19 членов экипажа, среди них 6 граждан Украины.