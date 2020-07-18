События

16:17 18.07.2020

У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

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У берегов Нигерии пираты захватили в плен 4 украинцев - МИД

В результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии было похищено 13 из 19 членов экипажа, среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела, отметили в МИД.

Теги: #украинцы #пираты #мид
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