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14:54 12.03.2021

Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

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Украинцев не было на борту судна, на которое напали пираты в Гвинейском заливе – МИД

По информации судовладельца, украинцев не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - написал Николенко в Twitter в пятницу.

Ранее СМИ сообщили, что у берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на танкер Davide B, в результате чего в плен попали пятнадцать членов экипажа. Отмечалось, что среди членов экипажа судна были граждане Украины, Румынии и Филиппин.

 

Теги: #украинцы #пираты
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