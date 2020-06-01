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16:52 01.06.2020

Супруга президента и глава представительства ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании для консолидации усилий по защите прав детей

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Супруга президента и глава представительства ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании для консолидации усилий по защите прав детей

В День защиты детей супруга президента Украины Елена Зеленская и глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер подписали Меморандум о взаимопонимании, который лолжен способствовать консолидации усилий первой леди и команды ЮНИСЕФ для эффективных результатов по защите прав и интересов детей в различных сферах.

"Меморандум предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как создание безбарьерной среды для детей с целью их полноценного включения в социальную жизнь, улучшение системы школьного питания и распространение здорового образа жизни, а также обеспечение равных прав мальчик и девочек в реализации их потенциала", - сообщается в понедельник на официальном сайте президента Украины.

Зеленская отметила, что документ подтверждает общее видение Украиной и ЮНИСЕФ того, как действовать в этой сфере. "Защита, поддержка, равные возможности – его главные принципы. Для меня символично, что мы подписали его именно в День защиты детей. Ведь этот день является напоминанием взрослым об ответственности, которую они несут за детскую жизнь и здоровье, полноценное развитие и становление", - сказала она.

Глава представительства ЮНИСЕФ указала, что меморандум дает возможность объединить усилия и работать вместе ради создания лучших условий для детей в Украине. "Дети и семьи с детьми нуждаются в особой поддержке в эти сложные времена, когда мир борется с новыми вызовами. Мы рады, что у нас есть так много общих сфер для сотрудничества. Уверена, что у нас впереди – многочисленные проекты в поддержку прав ребенка, здорового образа жизни и безбарьерности общества", - считает она.

В настоящее время супруга президента и специалисты украинского офиса ЮНИСЕФ активно взаимодействуют для качественного внедрения программы здорового питания в украинских школах. Специалисты ЮНИСЕФ присоединились к разработке Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды, которая 25 мая 2020 года была одобрена указом президента Украины, а также участвуют в ее реализации.

Еще одна совместная инициатива первой леди и команды ЮНИСЕФ – телеуроки для начальных классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина "Всеукраинская школа онлайн".

Теги: #дети #зеленская #юнисеф
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