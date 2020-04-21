Правительство Франции выбрало EY для аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома"

Киев. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Компания EY при финансовой поддержке отобравшего ее правительства Франции поможет госконцерну "Укроборонпрому" провести реформу корпоративного управления, говорится в сообщении концерна во вторник.

"В частности, техническая помощь Франции будет направлена на форензик аудит и диагностику текущей системы корпоративного управления концерна ", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, консультанты EY будут участвовать в разработке целевой модели корпоративного управления в концерне и на предприятиях, разработают совместно с офисом трансформации "Укроборонпрома" проекты основных внутренних политик и кодексов, необходимых для внедрения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также создадут карту бизнес-процессов первого уровня. В частности, речь идет о разработке и внедрении новой практики проведения внутреннего аудита и системы внутренних контролей; системы управления рисками, внедрение функции комплаенс и антикоррупционной деятельности.

Также в рамках проекта будет осуществлено распределение ответственности в управлении производственными процессами, материальным обеспечением, финансами, персоналом и реализацией продукции концерна.

"В концерне уже начат процесс создания политически независимых отраслевых холдингов на базе ведущих предприятий-участников "Укроборонпрома" с прозрачной и эффективной системой управления. Именно поэтому поддержка одной из лучших мировых компаний в создании современных механизмов управления является сверхважной том, что существенно сокращает сроки реформы и позволит ввести лучшие практики, которые уже давно существуют в компаниях-конкурентах Укроборонпрома ", - прокомментировал проект заместитель гендиректора, руководитель Офиса трансформаций "Укроборонпрома" Роман Бондарь.

По его словам, к реформе гос концерна привлечены эксперты, работу которых финансируют правительства стран-членов НАТО - Великобритании и Франции. Также в концерне работает группа советников Института оборонного анализа США во главе с доктором Дональдом Чарльзом Винтером.

Бондарь добавил, что "Укроборонпром" уже завершил многофакторную триаж-оценку предприятий-участников концерна, которая определила роль каждого актива в обороне страны, существующие проблемы, экспортный и интеллектуальный потенциал предприятий, материально-производственной базы и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Результаты анализа станут основой для развития будущих холдингов, модель управления для которых разрабатывают в сотрудничестве с компанией EY. Проект продлится в течение двух месяцев, после чего результаты будут представлены Кабинету министров, СНБО и профильному комитету Верховной Рады.