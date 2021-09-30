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14:14 30.09.2021

ЕС может самостоятельно составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд – докладчик-аудитор

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ЕС может самостоятельно составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд – докладчик-аудитор

Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что Европейский Союз может сам разработать список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке и запретить въезд в страны-члены ЕС.

Так пояснил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским Союзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, докладчик Юхан Партс (Juhan Parts).

"ЕС должен разработать своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, включая отмывание денег", - обозначил рекомендацию аудитор.

Отвечая на вопрос, кто именно должен составить соответствующий список конкретных лиц, Партс отметил, что такое решение принимает Европейский совет.

"Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Немного так, как в США", - пояснил он.

Детализируя это предложение, аудитор подчеркнул, что речь не идет о санкциях.

"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее - мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия (Европейского союза) была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", - констатировал Партс.

Он отметил, что сам отчет, равно как и рекомендации, непосредственно направлены на то, чтобы найти способы, чтобы "улучшить общее управление и политику".

"Комиссия и ЕС должны рассмотреть этот вид инструмента для более эффективного противодействия коррупции", - добавил европейский аудитор.

Теги: #ес #олигархи #аудитор
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