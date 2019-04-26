Курс акций Ferrexpo рухнул на 28,6% на новости об уходе аудитора на фоне подозрений о законности финопераций компании

Курс акций горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине обвалился в пятницу на 28,6%, или на GBP0,768, после новости о том, что Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора компании.

Согласно информации на сайте Лондонской фондовой биржи, по состоянию на 14:45 по лондонскому времени акции Ferrexpo котировались по курсу GBP1,921 за штуку, а падение капитализации за пятницу составило GBP471,5 млн (около $609,3 млн) – до GBP1,179 млрд (около $1,524 млрд).

С учетом выкупленных Ferrexpo еще в 2008 году 25 млн 343,814 акций, ее рыночная капитализация снизилась на GBP452 млн (около $584,2 млн) – до GBP1,130 млрд (около $1,461 млрд).

"И все только потому, что аудитор усомнился в том, что компания потратила действительно на благотворительные намерения $33,5 млн в течение 2017-2018 годов, а сегодня этот аудитор решил уволиться, видимо не имея желания покрывать сделки (оборудки – укр.) руководителей компании", – прокомментировал такие результаты у себя на странице в Facebook руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

Deloitte являлся аудитором Ferrexpo с 2017 года. До этого длительный период - с 2007 по 2016 год – аудит Ferrexpo проводила EY.

В июле прошлого года Deloitte уведомила Ferrexpo, что засомневалось в реальности расходовании средств на благотворительные цели украинской благотворительной организации Blooming Land, которой Ferrexpo пожертвовало $33,5 млн в 2017-2018 годах. В частности, вопросы вызвали операции фонда с компанией "Химреактив", подконтрольной Константину Жеваго – CEO Ferrexpo и владельцу ее 50,3% акций.

Было начата независимая forensic проверка этих операций, в связи с чем публикация отчета Ferrexpo несколько раз откладывалась и состоялась 23 апреля – на месяц позже первоначально заявленного срока.

В аудиторском заключении к отчетности Deloitte отметил, что так и не получил всех необходимых документов, а названную благотворительным фондом причину отсутствия банковских документов в виде кибер-атак на украинские банки в 2017 год назвал сомнительной. Аудитор указал, что дополнительный анализ подтвердил наличие признаков возможного незаконного использования средств. Deloitte также отметил, что в отличие от совета директоров Ferrexpo в отсутствие достаточной информации не может сделать вывод о наличии или отсутствии контроля над деятельностью Blooming Land со стороны К.Жеваго.

Основной задачей Blooming Land является координация программы корпоративной социальной ответственности группы Ferrexpo. Эта организация предоставляет медицинские и социальные услуги местным, региональным и национальным сообществам по всей Украине. Blooming Land и ее субфонды управляются отдельно. Проверка операций благотворительного фонда продолжается, и Ferrexpo обещала информировать о ее итогах.

"Корпоративное управление" и "социальная ответственность", когда они в кавычках и "понарошку", рано или поздно приводят к огромным потерям для акционеров украинских компаний", – подчеркнул А.Паращий.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1274,03 млн.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.