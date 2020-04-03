Социально незащищенные харьковчане получили наборы продуктов и лекарств – Кернес

С начала недели малоимущие жители Харькова, ветераны и одинокие пожилые люди получили более 113 тыс. пайков и 22 тыс. аптечек, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Сегодня мы заказали еще 30 тысяч пайков и 15 тысяч аптечек. Все это передается людям", - написал Кернес в своем телеграм-канале в прятницу.

Он напомнил, что решение о помощи социально уязвимым жителям города наборами продуктов и лекарств было принято 19 марта на встрече с участием президента группы DCH Александра Ярославского и других представителей бизнеса.

"На телефоны - мой личный и моих помощников - звонят тысячи харьковчан, многим очень тяжело. Говорим с каждым, вникаем в обстоятельства и первоочередные нужды людей. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время", - написал Кернес.