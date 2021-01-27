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17:49 27.01.2021

Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

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Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

 Парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения обратиться в Харьковский городской совет с целью получения его решения о досрочном прекращении полномочий скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с его смертью, что позволит начать процедуру назначения внеочередные выборы городского головы.

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании 27 января.

"Я предлагаю обратиться в Харьковский городской совет, чтобы они предоставили нам соответствующее решение, которое предусмотрено статьей 79 закона "О местном самоуправлении", а дальше ориентироваться по ситуации", - отметила заместитель главы комитета Алина Загоруйко, оглашая решение комитета.

Статья 79 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, среди которых и смерть мэра. При этом в законе акцентируется на том, что его полномочия прекращаются со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Загоруйко обратила внимание, что "в Раду поступило ходатайство секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра, а самого решения нет".

"Для соблюдения юридической чистоты и юридической процедуры мы обязаны дождаться решения Харьковского городского совета... и уже только на основании ходатайства и имеющегося решения мы сможем полноценно перейти к рассмотрению данного вопроса", - подчеркнула парламентарий.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на 23 декабря.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Теги: #кернес #рада #харьков
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