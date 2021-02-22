События

14:59 22.02.2021

Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

3 мин читать
Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Судом объявлен перерыв до 11-00 часов 10.03.2021 в связи с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и пострадавших", - сообщается на портале Судова влада України.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита.

Ранее, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова 2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы. 10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, они требовали отменить решение Киевского райсуда Полтавы и назначить новое рассмотрение дела.

Кернес неоднократно заявлял, что не воспользуется возможностью закрыть дело в связи с истечением сроков давности и будет добиваться оправдательного приговора.

 

Теги: #кернес #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 19.02.2021
Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

14:22 19.02.2021
TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

13:25 19.02.2021
Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

11:30 19.02.2021
Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

16:09 18.02.2021
Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

11:40 18.02.2021
ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

01:42 18.02.2021
Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

13:33 17.02.2021
Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

12:43 17.02.2021
Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

11:55 17.02.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

Зеленский и Данилов обсудили план работы СНБО на ближайшее время

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

Хомчак: Все обвинения ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе – провокация

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом полностью готов к работе – ГСЧС

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА