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12:38 24.02.2021

Новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова" позволит присвоить его Кернесу

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Новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова" позволит присвоить его Кернесу

Харьковский городской совет на сессии в среду принял новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова", которое допускает посмертное присвоение этого звание городскому голове.

"В исключительных случаях звание Почетный гражданин Харькова может быть присвоено посмертно лицам, которые были избраны на должность Харьковского городского головы", - говорится в проекте документа, который поддержали 67 депутатов (1 проголосовал против, 8 воздержались)

Депутат Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") предложил исключить эту норму, выступив за возможность посмертного присвоения звания "Почетный гражданин Харькова" деятелям культуры и науки, в том числе нобелевским лауреатам, которые жили и работали в городе. Однако большинство депутатов не поддержали его предложение.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой.

21 декабря 2020 года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что Кернесу надо присвоить звание почетного гражданина Харькова, установить ему памятник и назвать его именем станцию метро, а также проспект или улицу. Действовавшая на тот момент редакция положения не допускала посмертного присвоения звания "Почетный гражданин Харькова".

 

Теги: #почетный_гражданин #кернес
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