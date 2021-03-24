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15:24 24.03.2021

Бизнесмену и филантропу Виктору Пинчуку присвоен статус почетного гражданина Днепра

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Бизнесмену и филантропу Виктору Пинчуку присвоен статус почетного гражданина Днепра

Известному украинскому бизнесмену и филантропу Виктору Пинчуку присвоен статус почетного гражданина Днепра, сообщает пресс-служба компании EastOne в среду.

Отмечается, что благодаря инвестициям Пинчука в 2012г. с "нуля" построен электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" украинской промышленной компании "Интерпайп" (Днепр). Всего в строительство завода и инфраструктурных объектов был инвестирован $1 млрд. Знаковый проект объединяет новейшие технологии и пять масштабных инсталляций всемирно известного художника Олафура Элиассона, которые стали неотъемлемой частью архитектуры предприятия.

Сегодня это один из флагманов развития промышленности Восточной Европы, в частности города Днепра, который работает по высоким экологическим стандартам. Жесткие европейские экологические нормы были заложены еще на этапе проектирования завода. Предприятие не имеет никаких промышленных сбросов в Днепр, а по сравнению с мартеновским способом производства выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились в 2,5 раза, а выбросы углерода - в 10 раз. Завод поддерживает городские экологические инициативы и программы.

На предприятиях в Днепре и области компании "Интерпайп" работает более 11 тыс. сотрудников.

При этом отмечается, что "Интерпайп" при поддержке Виктора Пинчука продолжает непрерывно инвестировать в развитие производства. Так, например, на "Интерайп НТЗ" за последние годы было построено три новых линии для производства колес и колесных пар. Сейчас инвестиционный портфель компании насчитывает более $100 млн.

Чтобы предотвратить эпидемию COVID-2019, бизнесмен, "Интерпайп" и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne приняли активное участие в финансировании и разработке плана превентивных мер борьбы с коронавируса, а также информировании населения Украины и региона в частности о таких мерах. Всего на помощь медикам в борьбе с эпидемией направили более $10 млн.

В рамках реализации этой инициативы были выделены средства на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых была направлена ​​в Днепропетровской области - помощь получили более 20 медицинских учреждений. Кроме того, "Интерпайп" объединил усилия более 100 украинских и зарубежных компаний в рамках благотворительного фонда "Возрождение региона", созданного по инициативе компании.

Всего с начала пандемии "Интерпайп" и фонд "Возрождение региона" закупили более 500 000 единиц средств индивидуальной защиты, среди которых - изоляционные халаты, костюмы биозащиты, респираторы, перчатки, защитные очки. Весной и в начале лета в опорных больниц Днепра, Никополя и Новомосковска доставили 10 аппаратов ИВЛ американского производства, стало очень весомой помощью медикам в лечении больных коронавирус. Кроме аппаратов ИВЛ, для больниц закупили 160 кислородных концентраторов, половина из них приобрели осенью для обустройства специализированных больничных мест.

Комментируя событие, Пинчук выразил благодарность за такое признание заслуг. "Чувствовать себя единым целым с земляками всегда было для меня гордостью. Помогать и поддерживать родной город остается для меня долгом. Получить от него такое признание моих усилий стало для меня честью. Хотя я искренне считаю, что звание гражданина Днепра почетно само по себе", - сказал бизнесмен и филантроп, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Виктор Пинчук, в частности, в 2004 году основал Ялтинскую Европейскую Стратегию (YES) – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине. С 2004 по 2013 гг. ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев.

Теги: #днепр #почетный_гражданин #пинчук
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