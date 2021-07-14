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11:34 14.07.2021

Кернес и Комаровский стали "Почетными гражданами Харькова" - решение горсовета

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Кернес и Комаровский стали "Почетными гражданами Харькова" - решение горсовета

Харьковский горсовет на очередной сессии в среду присвоил звание "Почетный гражданин Харькова" бывшему мэру Геннадию Кернесу, а также еще семи жителям города.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект решения проголосовали 62 депутата, против - 0, воздержались - 8.

Кернес стал первым человеком, которому это звание присвоено посмертно.

Звание "Почетный гражданин Харькова" было также присвоено главврачу городской клинической больницы №13 Алле Бобейко, председателю правления общественной организации "Харьковский клуб "Генерал", врачу высшей категории, телеведущему Евгению Комаровскому, скульптору Катибу Сафар оглы Мамедову, художественному руководителю театра "Мадригал" Алексею Настаченко, начальнику Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" Алексею Середе и зампредседталея правления АО "ФЭД" Валерию Фадееву.

Как сообщалось, новое положение, которое допускает посмертное присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" городскому голове, было принято горсоветом 24 февраля.

16 декабря 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой.

21 декабря 2020 года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что Кернесу надо присвоить звание почетного гражданина Харькова, установить ему памятник и назвать его именем станцию метро, а также проспект или улицу. Действовавшая на тот момент редакция положения не допускала посмертного присвоения звания "Почетный гражданин Харькова".

Теги: #почетный_гражданин #харьков
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