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14:47 25.03.2021

Суд назначил дело Кернеса к рассмотрению на 7 апреля

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Суд назначил дело Кернеса к рассмотрению на 7 апреля

Киевский райсуд Полтавы назначил к судебному рассмотрению дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Уголовное производство... назначено к судебному рассмотрения на 11:00 07 апреля 2021 года", - сообщается на портале "Судова влада України".

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита.

Ранее, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, они требовали отменить решение Киевского райсуда Полтавы и назначить новое рассмотрение дела.

Кернес неоднократно заявлял, что не воспользуется возможностью закрыть дело в связи с истечением сроков давности и будет добиваться оправдательного приговора.

 

Теги: #кернес #суд
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