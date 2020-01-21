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Руководителя оздоровительного центра при ГКАУ задержали при получении взятки

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Руководителя оздоровительного центра при ГКАУ задержали при получении взятки

(Раздается вместо аннулированной новости от 16 января)

Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Начальник учреждения, находящегося в подчинении Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), задержан при получении взятки в размере $3 тыс. в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, указанное должностное лицо, вероятно, получило от частного предпринимателя взятку в размере 3 тыс долларов США за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества. Служащий задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, чиновник был задержан следователями территориального управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона и оперативным сопровождением Национальной полиции Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГКАУ, был задержан начальник оздоровительно-профилактически-реабилитационного центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств, принадлежащего к сфере управления ГКАУ. При этом он не является ни сотрудником ГКАУ, ни государственным служащим.

Теги: #гкау
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