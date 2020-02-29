Прокуратура передала в суд дело чиновника ГКАУ, подозреваемого в получении $3 тыс. взятки

Военная прокуратура Киевского гарнизона передала в суд дело по факту получения начальником учреждения, находящегося в подчинении Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) взятки в размере $3 тыс.

"Досудебное расследование осуществлялось Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве. В ходе досудебного расследования установлено, что указанное должностное лицо подстрекало предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды и незаконно завладела денежными средствами в размере $3 тыс. за принятие решения и, в дальнейшем, подписание договора аренды на 10 домов отдыха", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, чиновник был задержан 16 января. В ГКАУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о начальнике оздоровительно-профилактически-реабилитационного центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств, относящегося к сфере управления ГКАУ. При этом он не является ни сотрудником ГКАУ, ни государственным служащим.