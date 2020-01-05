В Украине увеличен размер алиментов

В 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"С 1 января 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу.

Минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что максимальный размер алиментов как и прежде составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. В частности, закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должникам, которые не платят алименты.

3 января Государственная пограничная служба Украины около 120 тыс. человек из-за неуплаты алиментов находятся в базах пограничников с ограничением в выезде за пределы Украины.