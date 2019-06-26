Петренко: за неуплату алиментов у мужчины конфисковали яхту

УГосударственные исполнители Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку, судно продадут с аукциона, сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

"Государственные исполнители Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123475 грн алиментов. Также взысканию подлежал штрафу в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тыс. грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на безответственного отца, государственные исполнители Святошинского райотдела госисполнительной службы в Киев ГТУЮ в Киеве описали имущество, которое находится в его собственности - самоходную парусную яхту 2015 постройки.

"В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов", – добавили юристы.

В информации отмечается, что с 6 февраля 2018 взыскано 7,3 млрд грн алиментов в пользу 925 тыс. детей. Всего с начала года государственные исполнители взыскали почти 2,8 млрд грн в пользу детей, из них 873,6 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законодательством ограничений.