Число открытых вакансий в США в августе упало до минимума за полтора года

Количество открытых вакансий в США в августе 2019 года сократилось до минимального уровня с марта 2018 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда.

Их число в позапрошлом месяце упало на 123 тыс. и составило 7,05 млн. Отмечается, что число вакансий стабильно снижается с прошлого ноября, когда был зафиксирован максимум за всю историю расчетов - 7,63 млн. Эксперты связывают такую динамику с трудностями, которые испытывают компании при поиске квалифицированных кадров.

Количество открытых вакансий превзошло число безработных примерно на 1 млн.

Число принятых на работу людей в августе уменьшилось до 5,78 млн по сравнению с 5,98 млн месяцем ранее. Количество увольнений снизилось до 5,64 млн с 5,81 млн, при этом доля уволившихся по собственному желанию сократилась до 2,3%.

Как сообщалось ранее, количество рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 136 тыс., что стало минимальным подъемом с мая.