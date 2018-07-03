Рада ввела штрафы от 20% до 50% от суммы задолженности по выплате алиментов

Верховная Рада ввела штрафы за долги по выплате алиментов на детей и ограничила должникам доступ на государственную службу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 230 народных депутатов проголосовали за закон №8296 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Народные депутаты в законе об исполнительном производстве предусмотрели штрафы 20% от суммы задолженности при наличии таковой за 12 месяцев, 30% - если долг более чем за 2 года, 50% - если задолженность превышает сумму платежей за 3 года.

Законопроект предусматривает, что автоматизированная система исполнительного производства обеспечивает административный арест средств должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Согласно закону, на должности государственной службы категории "А" и "Б" нельзя будет попасть тем, у кого есть задолженность по выплате алиментов на ребенка более чем за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Должник по алиментам более чем за 6 месяцев не сможет быть назначен членом Кабинета министров, такой долг будет основанием и для увольнения уже действующего члена Кабмина.

Законодатели расширили перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро и предусмотреть, что это будет возможно, если у него появится задолженность по выплате алиментов на ребенка более чем за 12 месяцев.

Обязательным условием назначения на должности в НАБУ будет наличие заявления об отсутствии задолженности по выплате алиментов более чем за 6 месяцев.

Кандидаты в прокуроры обязаны будут также подавать аналогичные заявления, а в случае задолженности по алиментам они не смогут быть назначены на административные должности.

Согласно закону, кандидаты на должности генерального прокурора, членов Национального агентства по предотвращению коррупции, главы Государственного бюро расследований также не должны иметь долги по выплате алиментов, чтобы быть назначенными на соответствующие должности.

Наличие долга за 12 месяцев будет основанием для увольнения генерального прокурора с административной должности.

Законодатели обязали кандидатов в народные депутаты подавать в Центральную избирательную комиссию заявления о наличии или отсутствии задолженности по алиментам на содержание ребенка.

Кроме того, заявление об отсутствии долгов по выплате алиментов будет обязательным условием регистрации кандидатов на выборные должности в местные органы власти.

Органы МВД обязаны будут отказывать в перерегистрации, снятии с учета транспортного средства с целью его отчуждения по обращению лица, которое внесено в Единый реестр должников. После этого орган МВД должен будет сообщить указанному в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя с указанием сведений о таком транспортном средстве.

Законом прописан также порядок обжалования должником в суде запрета на ограничение выезда за границу.

Банки обязаны будут извещать исполнительную службу об открытии и закрытии счетов физическими лицами, которые внесены в Единый реестр должников.

Кроме того, законодатели предусмотрели административный арест до 10 суток для тех, кто уклоняется от отбывания административного взыскания в виде общественных работ.

Вводится также уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2 лет за злостное уклонение от административного взыскания в виде общественно полезных работ.

Тот из родителей, за кем закреплена опека над ребенком, будет самостоятельно принимать решение о выезде ребенка за границу до одного месяца для лечения, учебы и отдыха. Если планируется поездка более чем на месяц, родитель-опекун сможет самостоятельно принимать решение о выезде ребенка за границу в том случае, если у второго родителя есть задолженность по алиментам.

Вместе с тем тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка и не имеет задолженности по выплате алиментов, будет просить разрешение у второго родителя на выезд ребенка за границу. В случае отсутствия такого разрешения возможно получение через суд разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения родителя-опекуна.

Закон вступит в силу через месяц после публикации.