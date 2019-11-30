В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

Занятия в университетах и школах в некоторых частях Ирана, в том числе в Тегеране, отменили в субботу из-за высокого уровня загрязнения воздуха, сообщает агентство "Тасним".

Также закрыты детские сады и отменены спортивные мероприятия, сообщает агентство "Associated Press". Суббота - первый день рабочей недели в Иране.

Из-за смога детей и пожилых людей, а также людей с заболеваниями респираторной системы призывают не выходить на улицу.

В Тегеране опасный уровень загрязнения воздуха наблюдается с середины ноября. По утрам из-за смога в Тегеране почти не видно солнца, отмечает AP.

Тегеран входит в список городов с самыми худшими показателями загрязнения воздуха в мире. Ежегодно около 30 тыс. человек умирают в Иране из-за заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха.

Ситуация со смогом в Тегеране усугубляется в зимние месяцы из-за отсутствия ветра.