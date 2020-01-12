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19:00 12.01.2020

Трамп призвал Тегеран прекратить убивать протестующих

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Трамп призвал Тегеран прекратить убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в США и в мире наблюдают за иранскими протестами.

"Лидерам Ирана - не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться", - написал он в Twitter.

"Прекратите убивать ваш великий иранский народ!" - подчеркнул Трамп.

В ночь на воскресенье он также призывал иранское руководство позволить гуманитарным организациям работать на демонстрациях и не отключать интернет. Он также продублировал свою запись на фарси.

Теги: #трамп #протест #иран #тегеран
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