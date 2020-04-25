События

19:52 25.04.2020

В Минздраве рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае отравления продуктами горения

1 мин читать
В Минздраве рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае отравления продуктами горения

В Министерстве здравоохранения в связи с образовавшимся в результате горения сухостоя смогом рекомендуют соблюдать правила, которые сохранят здоровье, и при появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обращаться к врачу, сообщает пресс-служба Минздрава с телеграмм-канале.

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог через горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - говористя в сообщении.

В Минздраве для избежания негативных последствий рекомендуют соблюдать правила, которые сохранят здоровье, и при появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обращаться к врачу.

Теги: #смог #украина #минздрав #рекомендации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 25.04.2020
Еще у 54 человек подтвердился коронавирус в Днепропетровской области

Еще у 54 человек подтвердился коронавирус в Днепропетровской области

20:45 25.04.2020
Обесточены 11 населенных пунктов на Закарпатье из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет

Обесточены 11 населенных пунктов на Закарпатье из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет

19:04 25.04.2020
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

18:51 25.04.2020
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

18:39 25.04.2020
Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

18:10 25.04.2020
Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

11:06 25.04.2020
Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

10:31 25.04.2020
Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

09:36 25.04.2020
В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

09:02 25.04.2020
Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой – ГСЧС

Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Число смертей от коронавируса во Франции превысило 22,6 тыс

Через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 47 граждан, у которых были особые основания - ОГА

В Запорожье в одном из общежитий выявлены 11 заболевших Covid-19

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, который стрелял в полицейского

В Херсонской области раскрыли схему хищения денег, выделенных на закупку средств защиты для медиков

Генштаб ВСУ сообщил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

В Житомирской области спасатели собрали около 2 кг ртути, найденной гражданином возле своего огорода

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

В Киеве 25 и 26 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м / с - Укргидрометцентр

ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА