В Минздраве рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае отравления продуктами горения

В Министерстве здравоохранения в связи с образовавшимся в результате горения сухостоя смогом рекомендуют соблюдать правила, которые сохранят здоровье, и при появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обращаться к врачу, сообщает пресс-служба Минздрава с телеграмм-канале.

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог через горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - говористя в сообщении.

В Минздраве для избежания негативных последствий рекомендуют соблюдать правила, которые сохранят здоровье, и при появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обращаться к врачу.