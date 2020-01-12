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15:09 12.01.2020

Власти Ирана готовятся к возобновлению протестов Тегеране

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Власти Ирана готовятся к возобновлению протестов Тегеране

На улицах Тегерана размещены отряды полиции после призывов к возобновлению антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press.

Отряды полиции размещены на улице Вали-Аср, самой длинной в Тегеране, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест. Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде.

Накануне акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Теги: #протест #иран #тегеран
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