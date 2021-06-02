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12:05 02.06.2021

В Украине начались переговоры с Ираном по сбитому под Тегераном самолету МАУ

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В Украине начались переговоры с Ираном по сбитому под Тегераном самолету МАУ

В переговорах по сбитому под Тегераном самолету "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752 Украина будет настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных, сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном по делу PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состоянии судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - написал Мамедов на странице в Twitter в среду.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

Теги: #мау #самолет #переговоры #тегеран
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