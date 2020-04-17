Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом – министр

Министерство здравоохранения Украины советует жителям Киева и области не выходить на улицу, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку в связи со смогом, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

По его словам, радиационный фон в Киеве в пределах нормы и химической или радиологической угрозы не несет.

"По информации ГСЧС этот смог – последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. По сообщению ГСЧС химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Есть несколько советов насчет смога, ведь дым в воздухе может вызывать головную боль, утрудненное дыхание, кашель. Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, не открывать окна, проводить чаще влажную уборку, особенно для людей с сердечно сосудистыми заболеваниями",- сказал Степанов.