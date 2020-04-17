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16:10 17.04.2020

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

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Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в столице и области в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений, доложили во время селекторного совещания президенту Украины Владимиру Зеленскому глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Все, что в Киеве происходит, - это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева", - сказал Аваков на совещании у президента в пятницу, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава ГСЧС также указал, что запах дыма в Киеве никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне.

По его словам, накануне шквальный ветер в Житомирской области валил деревья и сети электропередачи. Утром 17 апреля в регионе было зафиксировано три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные месторождения, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней.

"Ни один из этих очагов не несет угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить", - отметил Чечеткин.

Он указал, что 16 апреля силы и средства спасателей были передислоцированы с учетом новой оперативной обстановки.

Президент Зеленский в свою очередь настоял на том, чтобы Министерство здравоохранения как можно чаще давало рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ведомство постоянно подчеркивает необходимость избегать длительных прогулок, плотно закрывать окна и двери, включать системы кондиционирования и очистки воздуха, пить несколько литров воды в день, часто делать влажную уборку.

Теги: #киев #гсчс #мвд #смог
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