В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города

В атмосферном воздухе Киева в последние дни повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в четверг.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки, а также диоксида азота и формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением, говорится в сообщении.

За последние сутки в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов горения травяного настила общей площадью 5,167 га. Все они ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага горения травяного настила площадью 45 га. Также ликвидировани три очага горения торфа площадью 0,5 га.