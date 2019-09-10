Сенцов в мае хотел начать вторую голодовку, но не объявил, чтобы не мешать переговорам по освобождению

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в мае планировал вторую голодовку, но не объявил ее, чтобы не мешать переговорам по освобождению удерживаемых лиц.

"Я уже в мае планировал вторую голодовку", - сказал он на первой после освобождения пресс-конференции во вторник в Киеве, отметив, что готовился к голодовке, в частности, набирал вес.

В то же время, по словам Сенцова, он предполагал, что после выборов в Украине могут быть какие-то изменения, и в результате не начал голодовку, чтобы не мешать переговорам.

Как сообщалось, 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Во время голодовки медицинский персонал исправительной колонии поддерживал его жизнь питательными смесями. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления.