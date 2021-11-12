События

17:44 12.11.2021

Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

2 мин читать
Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

Находящийся в тюремной больнице экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пока не прекращает голодовку, его состояние здоровья очень плохое, заявила в пятницу журналистам его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в больнице.

По ее словам, экс-президент готов прекратить голодовку лишь в том случае, если его переведут в частную клинику, где будет "нормальное медицинское оборудование" и где смогут позаботиться о его здоровье, однако пока этого не происходит.

"Состояние его (Саакашвили - ИФ) здоровья очень плохое. Со стороны Страсбургского суда было очень четко сказано, что ему необходимо оказать медицинскую помощь в нормальных условиях", - сказала она, отметив, что в тюремной больнице таких условий нет.

Ясько также заявила, что Саакашвили находится в условиях психологического террора, так как заключенные периодически выкрикивают в его адрес оскорбления.

"Во время нашей встречи были слышны выкрики заключенных, не такие громкие, но было слышно. Это психологический террор, который не улучшает состояние его здоровья. Время от времени заключенные и криминалы кричат, произносят его имя", - сказала она.

По мнению Ясько, власти Грузии не отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Саакашвили требуется медицинская помощь.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #голодовка #ясько
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 12.11.2021
"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

11:39 12.11.2021
Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

09:16 12.11.2021
Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

00:44 12.11.2021
Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

16:35 11.11.2021
Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

12:19 11.11.2021
Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

07:58 11.11.2021
ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

20:41 10.11.2021
Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

16:54 10.11.2021
Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

15:24 10.11.2021
Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Правоохранители сообщили о подозрении в содействии террористическим организациям экс-министру энергетики Демчишину

На оккупированном Донбассе постоянно находится 2,1 тыс российских военных – главнокомандующий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

Разоблачен подпольный табачный завод во Львовской области мощностью 35 тыс. пачек пачек/сутки – Нацполиция

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

Правоохранители сообщили о подозрении в содействии террористическим организациям экс-министру энергетики Демчишину

ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА