Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику
Саакашвили прекратит голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Об этом он известил в письме своим сторонникам в четверг.
В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Страсбургского суда о прекращении им голодовки.
Как заявил журналистам Гварамия, власти должны принять решение о госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае вся ответственность за его состояние ложится на действующие грузинские власти.
Со своей стороны омбудсмен Грузии Нино Ломджария выразила мнение, что распространенные специальной пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу являются нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь.
В распространенном в четверг заявлении омбудсмен призывает Минюст и пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей, касающихся Саакашвили.
Омбудсмен также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.