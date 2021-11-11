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16:35 11.11.2021

Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

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Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

Саакашвили прекратит голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Об этом он известил в письме своим сторонникам в четверг.

В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Страсбургского суда о прекращении им голодовки.

Как заявил журналистам Гварамия, власти должны принять решение о госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае вся ответственность за его состояние ложится на действующие грузинские власти.

Со своей стороны омбудсмен Грузии Нино Ломджария выразила мнение, что распространенные специальной пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу являются нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь.

В распространенном в четверг заявлении омбудсмен призывает Минюст и пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей, касающихся Саакашвили.

Омбудсмен также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.

Теги: #саакашвили #голодовка
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