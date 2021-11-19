События

19:29 19.11.2021

Саакашвили прекратит голодать, когда его переведут в военный госпиталь в Гори - адвокат

1 мин читать
Саакашвили прекратит голодать, когда его переведут в военный госпиталь в Гори - адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в пятницу вечером дал согласие на перевод в военный госпиталь в Гори, сообщил журналистам после встречи с Саакашвили в тюремной больнице один из его адвокатов Ника Гварамия.

"Он согласен на перевод в горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только его разместят в госпитале. Для нас важно знать точно, что там (в госпитале) все проходит нормально, и чтобы дальнейший протокол восстановления после голодовки был подготовлен специалистами, и чтобы был ежедневный отчет", - сказал Гварамия.

По его информации, Саакашвили будет перевезен в госпиталь в Гори уже в пятницу.

При этом не стал указывать конкретное время перевозки, исходя из соображений безопасности.

Теги: #грузия #госпиталь #саакашвили #голодовка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 19.11.2021
Саакашвили согласился госпитализироваться в военный госпиталь в Гори в сопровождении доверенных лиц

Саакашвили согласился госпитализироваться в военный госпиталь в Гори в сопровождении доверенных лиц

14:18 19.11.2021
Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

14:16 19.11.2021
Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

11:18 19.11.2021
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

06:49 19.11.2021
США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

23:03 18.11.2021
Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование Саакашвили из тюремной больницы

Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование Саакашвили из тюремной больницы

17:37 18.11.2021
Состояние Саакашвили стабилизировалось после обморока - адвокат

Состояние Саакашвили стабилизировалось после обморока - адвокат

17:22 18.11.2021
Саакашвили может ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни – Денисова

Саакашвили может ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни – Денисова

02:22 18.11.2021
Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

13:23 17.11.2021
В случае прекращения голодовки Саакашвили нужно дозированное питание в тюремной больнице, считают в "Грузинской мечте"

В случае прекращения голодовки Саакашвили нужно дозированное питание в тюремной больнице, считают в "Грузинской мечте"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - ВСУ

Президент Молдовы категорически опровергла наличие тайных договоренностей с Киевом по поводу строительства на Днестре украинских ГЭС

Суд арестовал гражданина США и украинку, планировавших покушение на министра агрополитики Лещенко

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко обвинил польскую сторону в нарушении границ

Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы выполнение украинской стороной решений ЕСПЧ

Монастырский вручил двум ветеранам наградное оружие, ранее принадлежавшее нардепу Киве

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Резников: усиление стратегического партнерства между Украиной и США — общая цель обеих стран

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

20 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение

Начала работу онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", на которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА