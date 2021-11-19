Саакашвили прекратит голодать, когда его переведут в военный госпиталь в Гори - адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в пятницу вечером дал согласие на перевод в военный госпиталь в Гори, сообщил журналистам после встречи с Саакашвили в тюремной больнице один из его адвокатов Ника Гварамия.

"Он согласен на перевод в горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только его разместят в госпитале. Для нас важно знать точно, что там (в госпитале) все проходит нормально, и чтобы дальнейший протокол восстановления после голодовки был подготовлен специалистами, и чтобы был ежедневный отчет", - сказал Гварамия.

По его информации, Саакашвили будет перевезен в госпиталь в Гори уже в пятницу.

При этом не стал указывать конкретное время перевозки, исходя из соображений безопасности.