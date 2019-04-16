Насиров заявляет, что не причастен к противоправной деятельности, в которой подозревается экс-нардеп Крючков

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров заявляет, что не имеет никакого отношения к противоправной деятельности, в которой подозревается бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков. Р.Насиров намерен через суд добиться ответственности за распространение недостоверной информации.

"В отдельных средствах массовой информации появилось якобы интервью господина Д.Крючкова, в котором, кроме всего прочего, упоминается моя фамилия. (…) Считаю необходимым официально заявить, что в тексте якобы интервью распространяется недостоверная информация в упоминании обо мне, что не соответствует действительности, носит клеветнический характер, … проще говоря - это циничная ложь!", – написал Р.Насиров на странице в Facebook во вторник.

Он утверждает, что никакого отношения "как глава ГФС Украины к никакой противоправной деятельности, в т.ч. которую связывают с господином Крючковым, не имел и не имею".

"Заявления против меня считаю политическим заказом, в т.ч. для дискредитации отдельных лиц и кандидата в президенты", - выразил мнение Р.Насиров.

Ввиду сложившейся ситуации он намерен обратиться в суд и привлечь к ответственности за распространение против него недостоверной информации, которая не соответствует действительности.

Р.Насиров также считает, что экстрадиция Д.Крючкова накануне второго тура выборов президента выглядит как "часть некой кампании".

"Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы моя фамилия использовалась для предвыборной борьбы", - добавил он.

Как сообщалось, 15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в международном аэропорту "Борисполь" задержали экстрадированного в Украину из Германии бывшего народного депутата Д.Крючкова, подозреваемого в хищении средств подконтрольных государству облэнерго. Он подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.

Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что по прибытии в Украину Д.Крючкову будет предоставлена охрана, предъявлено подозрение и подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции.

В интервью "ТСН" Д.Крючков, обнародованном 15 апреля, в частности, утверждал, что к коррупционным схемам вокруг облэнерго причастен Р.Насиров.