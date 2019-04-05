"Планета Кино" откроет первый в Украине инклюзивный кинотеатр в ТРЦ River Mall

ООО "Триумф Медиа Груп" (Киев), развивающее сеть кинотеатров "Планета Кино", планирует открыть первый в Украине кинотеатр, адаптированный для лиц с инвалидностью, в строящемся торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall на Днепровской Набережной в Киеве.

"В новом кинотеатре сети "Планета Кино" в ТРЦ River Mall будет первая в стране ресурсная комната в неспециализированном заведении, персонал, прошедший тренинги по работе со всеми типами инвалидности, а также навигация и улучшенная инфраструктура. Название проекта – "Планета Різних", - сообщается в пресс-релизе компании.

В нем указывается, что ресурсная комната – пространство, специально созданное под нужды зрителей с аутизмом, где они могут пребывать при эмоциональных всплесках – разместится в центре кинотеатра, рядом с кассами.

Кроме того, в залах будут специальные места, навигация, улучшенные туалетные и пеленальные кабинки.

Целью проекта - повышение уровня социализации людей с физической и ментальной инвалидностью, обучение зрителей сети общению с ними.

"Наша большая цель – просветительская работа среди всех зрителей сети кинотеатров "Планета Кино", а это около 4 млн контактов в год", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач, 10-зальный кинотеатр размещен на третьем этаже ТРЦ River Mall и занимает 3,3 тыс. кв. м площади.

По его словам, кинотеатр включает зал IMAX with Laser, зал 4Dx, пять залов с фирменной кинотехнологией Cinetech+ и три зала бизнес-класса – киноресторан RE'LUX.

"Мы уже ждем проектор и экран IMAX with Laser из Канады. Зал IMAX в ТРЦ River Mall будет больше IMAX-зала в РЦ "Блокбастер" на Почайной, а качество изображения можно будет оценить при первом же визите – пока украинский зритель такого еще не видел", - отметил Д.Деркач.

Как он добавил, предварительно открытие кинотеатра запланировано на апрель-май.

ООО "Триумф Медиа Груп" создано в 2006 году, основным видом деятельности является демонстрация кинофильмов.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем предприятия является "Мувимакс Лимитед" (Кипр), конечными бенефициарами – Д.Деркач и Андрей Шпиг.

Уставный капитал составляет 43 млн грн.

Сеть "Планета Кино" по состоянию на начало апреля-2019 года насчитывает семь кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах. В текущем году планируется открытие новых кинотеатров в ТЦ Apollo (Днепр), ТРЦ River Mall и ТРЦ Ocean Mall (Киев).

Строительство River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.