"Планета кино" приостановила новые проекты в Украине минимум на полгода – совладелец

ООО "Триумф Медиа Груп" (Киев), развивающее в Украине сеть кинотеатров "Планета Кино", приостановило новые проекты минимум на полгода.

"Пока что мы все новые проекты поставили на паузу. Минимум на полгода. Сейчас неизвестно, что будет через полгода, сколько у нас останется кинотеатров и в каком состоянии будет компания. Поэтому все на паузе. Новых переговоров не ведем", – рассказал агентству "Интерфакс-Украина" совладелец компании Дмитрий Деркач.

Он уточнил, что приостановлены, в частности, проект нового кинотеатра в Ивано-Франковске, а также предварительные переговоры в Киеве, Одессе и Харькове.

В то же время планируется расширение кинотеатра "Планета кино" в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Forum Lviv во Львове за счет достройки двух залов. Согласно сообщению пресс-службы Львовского городского совета, соответствующие градостроительные условия и ограничения для ЧАО "Мульти Весте Украина 3" утверждены 13 ноября.

"Мы этот проект инициировали более года тому назад. Это достройка двух залов к уже существующим. Я так понимаю, ТРЦ разрабатывает и утверждает проектную документацию для этого расширения. Кроме дополнительных двух залов кинотеатра, ТРЦ планирует добавить другие помещения для аренды", – рассказал Деркач.

Сеть "Планета Кино" насчитывает девять кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах и Днепре. Также известно о планах открыть новый кинотеатр в ТРЦ Ocean Mall (Киев).

ООО "Триумф Медиа Груп" создано в 2006 году, основным видом деятельности является демонстрация кинофильмов.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем предприятия является "Мувимакс Лимитед" (100%, Кипр), конечными бенефициарами – Дмитрий Деркач и Андрей Шпиг. Уставный капитал составляет 43 млн грн.

Как сообщалось, открытие ТРЦ Forum Lviv состоялось в 2015 году. Объект площадью 69 тыс. кв. м (арендная – 36 тыс. кв. м) стал флагманским ТЦ компании Multі в Украине. Общая стоимость проекта с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и банка UniCredit к концу апреля 2015 года составляла около EUR92 млн, при этом в инфраструктуру города (ремонт дорог, тротуаров) инвестировано более EUR2 млн.

Заемщиком в рамках реализации проекта ТРЦ выступило ЧАО "Мульти Весте Украина 3", девелоперами – "Мульти Девелопмент Юкрейн", "Галерея-Центр" и "Будхаус Групп", генподрядчик – "Солстрой".